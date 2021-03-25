Перша розмова президентів України та США буде символічною, — Держдеп

Відкладаючи розмову із Зеленським, Байден тим самим підштовхує президента України до "виконання обіцянок, які він дав українському народові".

США готові підтримати Україну в обороні від агресії з боку Росії, а також у подоланні внутрішніх викликів, у реформах і в боротьбі з корупцією. Про це сказав в інтерв'ю українській службі "Голосу Америки" заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент. Він відповідає за політику США щодо регіону й України.

Кент заявив, що найголовніше — щоб президент Володимир Зеленський зберігав пріоритети і виконував свої обіцянки, які він дав українському народові. Він нагадав, що в 2019 році Зеленський і "Слуга народу" перемогли на обіцянках реформ і змін.

"Міжнародним партнерам — МВФ або США — буде складно продовжувати підтримку України, якщо їхні зусилля не ведуть до необхідних країні реформ і змін", — додав Кент.

Відповідаючи на питання, чому президент США Джо Байден досі не розмовляв із Зеленським по телефону, Кент сказав: "Такий дзвінок, враховуючи його символічність, повинен бути підкріплений діями, про які я згадав. Ми хочемо, щоб Україна досягла успіху. Але для цього успіху повинні бути зроблені правильні дії і правильні реформи".

Пояснюючи, чому для США важлива Україна, Кент назвав її опорою східнослов'янського світу. Він нагадав слова свого вчителя Збігнєва Бжезінського, який вважав, що якщо Україна досягне успіху, це дасть справжній імпульс для реформ у Росії в довгостроковій перспективі.

"Ми також розуміємо, що якщо Україна досягне успіху, то інші країни далі на сході зрозуміють, що багато тверджень Росії просто не відповідають дійсності", — резюмував Кент.

Нагадаємо, глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен закликав бізнес "негайно відмовитися" від співпраці з "Північним потоком-2". "Держдепартамент знову попереджає, що будь-яка організація, яка бере участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2", ризикує підпасти під санкції США і повинна негайно припинити роботу в проекті", — заявив Блінкен.

За його словами, Вашингтон продовжує вважати будівництво газопроводу виключно політичним проектом, реалізація якого вигідна Росії. Нібито його мета — розділити Європейський союз і послабити його енергетичну безпеку.

Блінкен озвучив 8 пріоритетів у зовнішній політиці США. Основним пріоритетом для Штатів у зовнішній політиці стане політика дипломатії, а не політика військового втручання. Але при цьому Блінкен зазначив, що успіх такої політики можливий лише за умови наявності потужної і сильної армії.