В Израиле полностью вакцинировали 52% населения

Чтобы стимулировать вакцинацию, в стране разрешили полностью вакцинированным людям не соблюдать карантинные ограничения.

Во всем мире уже введено около 489 млн доз вакцины, что составляет в среднем 6,4 дозы на каждые 100 человек, подсчитало издание The New York Times.

При этом между программами вакцинации в разных странах уже существует значительный разрыв, и многие из них еще не начали вакцинацию.

[ + – ] Глобальные темпы вакцинации

Большинство стран сосредоточили усилия по вакцинации на приоритетных группах: клинически уязвимые люди; люди старшего возраста, врачи и медсестры.

Сейчас по всему миру вводят 10 различных вакцин:

Oxford-AstraZeneca – 89 стран; Pfizer-BioNTech – 79; Moderna – 34; Gamaleya (Sputnik V) – 20; Sinopharm-Beijing – 20; Sinovac – 14; Sinopharm-Wuhan – 2; Johnson & Johnson – 2; Bharat Biotech (Covaxin) – 1; Vector Institute (EpiVacCorona) – 1.

Израиль вакцинирует свое население быстрее, чем любая другая страна, 111,0 доз на каждые 100 человек. На сегодня в стране полностью вакцинированы (получили две дозы) 52% населения.

Минздрав Израиля 1 марта разрешил вакцинацию людям, переболевшим коронавирусом, при условии, что они старше 16 лет и выздоровели более трех месяцев назад. Эта категория граждан получает одну дозу вакцины для закрепления иммунитета, а не две.

Чтобы стимулировать людей делать прививки, в январе власти страны приняли решение ввести в стране "зеленые паспорта" для тех, кто сделал прививки или уже выздоровел. С этим документом можно посещать места, которые закрыты для остальных: спортивные залы, бассейны, рестораны и кафе, театры и кинотеатры, выставки. "Зеленый паспорт" выдается спустя неделю после получения второй дозы вакцины и действует шесть месяцев.

Напомним, 22 марта в Украине начался второй этап вакцинации против коронавируса. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал подробности. В первую очередь прививки будут делать семейным врачам. После того, как 29-30 марта прибудет новая партия вакцин, их начнут вводить социальным работникам и украинцам старше 80 лет. При этом второй этап вакцинации пройдет одновременно с первым.

На сегодняшний день в Украине первую дозу вакцины получили около 156 тысяч человек.