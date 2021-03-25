В Ізраїлі повністю вакцинували 52% населення
Щоб стимулювати вакцинацію, у країні дозволили повністю вакцинованим людям не дотримуватися карантинних обмежень.
У всьому світі вже введено майже 489 млн доз вакцини, що становить в середньому 6,4 дози на кожні 100 чоловік, підрахувало видання The New York Times.
При цьому між програмами вакцинації в різних країнах вже існує значний розрив, і багато хто з них ще не почали вакцинацію.
Більшість країн зосередили зусилля з вакцинації на пріоритетних групах: клінічно вразливі люди; люди старшого віку, лікарі та медсестри.
Зараз по всьому світу вводять 10 різних вакцин:
- Oxford-AstraZeneca — 89 країн.
- Pfizer-BioNTech — 79.
- Moderna — 34.
- Gamaleya (Sputnik V) — 20.
- Sinopharm-Beijing — 20.
- Sinovac — 14.
- Sinopharm-Wuhan — 2.
- Johnson & Johnson — 2.
- Bharat Biotech (Covaxin) — 1.
- Vector Institute (EpiVacCorona) — 1.
Ізраїль вакцинує своє населення швидше, ніж будь-яка інша країна, 111,0 доз на кожні 100 осіб. На сьогодні в країні повністю вакциновані (отримали дві дози) 52% населення.
МОЗ Ізраїлю 1 березня дозволила вакцинацію людям, які перехворіли коронавірусом, за умови, що вони старше 16 років і одужали більше трьох місяців тому. Ця категорія громадян отримує одну дозу вакцини для закріплення імунітету, а не дві.
Щоб стимулювати людей робити щеплення, у січні влада країни ухвалила рішення ввести в країні "зелені паспорти" для тих, хто зробив щеплення або вже видужав. З цим документом можна відвідувати місця, які закриті для інших: спортивні зали, басейни, ресторани і кафе, театри і кінотеатри, виставки. "Зелений паспорт" видається через тиждень після отримання другої дози вакцини і діє шість місяців.
Нагадаємо, 22 березня в Україні розпочався другий етап вакцинації проти коронавірусу. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів подробиці. Перш за все щеплення робитимуть сімейним лікарям. Після того, як 29-30 березня прибуде нова партія вакцин, їх почнуть вводити соціальним працівникам та українцям старше 80 років. При цьому другий етап вакцинації пройде одночасно з першим.
На сьогоднішній день в Україні першу дозу вакцини отримали майже 156 тисяч осіб.