В Ізраїлі повністю вакцинували 52% населення

Щоб стимулювати вакцинацію, у країні дозволили повністю вакцинованим людям не дотримуватися карантинних обмежень.

У всьому світі вже введено майже 489 млн доз вакцини, що становить в середньому 6,4 дози на кожні 100 чоловік, підрахувало видання The New York Times.

При цьому між програмами вакцинації в різних країнах вже існує значний розрив, і багато хто з них ще не почали вакцинацію.

[ + – ] Глобальні темпи вакцинації

Більшість країн зосередили зусилля з вакцинації на пріоритетних групах: клінічно вразливі люди; люди старшого віку, лікарі та медсестри.

Зараз по всьому світу вводять 10 різних вакцин:

Oxford-AstraZeneca — 89 країн. Pfizer-BioNTech — 79. Moderna — 34. Gamaleya (Sputnik V) — 20. Sinopharm-Beijing — 20. Sinovac — 14. Sinopharm-Wuhan — 2. Johnson & Johnson — 2. Bharat Biotech (Covaxin) — 1. Vector Institute (EpiVacCorona) — 1.

Ізраїль вакцинує своє населення швидше, ніж будь-яка інша країна, 111,0 доз на кожні 100 осіб. На сьогодні в країні повністю вакциновані (отримали дві дози) 52% населення.

МОЗ Ізраїлю 1 березня дозволила вакцинацію людям, які перехворіли коронавірусом, за умови, що вони старше 16 років і одужали більше трьох місяців тому. Ця категорія громадян отримує одну дозу вакцини для закріплення імунітету, а не дві.

Щоб стимулювати людей робити щеплення, у січні влада країни ухвалила рішення ввести в країні "зелені паспорти" для тих, хто зробив щеплення або вже видужав. З цим документом можна відвідувати місця, які закриті для інших: спортивні зали, басейни, ресторани і кафе, театри і кінотеатри, виставки. "Зелений паспорт" видається через тиждень після отримання другої дози вакцини і діє шість місяців.

Нагадаємо, 22 березня в Україні розпочався другий етап вакцинації проти коронавірусу. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів подробиці. Перш за все щеплення робитимуть сімейним лікарям. Після того, як 29-30 березня прибуде нова партія вакцин, їх почнуть вводити соціальним працівникам та українцям старше 80 років. При цьому другий етап вакцинації пройде одночасно з першим.

На сьогоднішній день в Україні першу дозу вакцини отримали майже 156 тисяч осіб.