Миру грозит дефицит туалетной бумаги, – Bloomberg

В условиях пандемии коронавируса была выявлена нехватка кораблей для перевозки этого товара для личной гигиены

Страны мира, пытающийся преодолеть пандемию коронавируса, могут столкнуться с дефицитом туалетной бумаги.

По данным Bloomberg, случиться это может в связи с нехваткой мощностей для транспортировки сырья, необходимого для производства этого гигиенического средства.

В агентстве отметили, что на фоне всеобщего повышения спроса на перевозку товаров морем была выявлена нехватка кораблей для этих целей.

Это уже на сегодняшний день отразилось на экспортерах, которые работают с товаром, упакованным в контейнеры.

Вальтер Шалька, возглавляющий компанию Suzano SA (Бразилия), на долю которой приходится около трети мировых поставок особого вида древесной массы, используемой при производстве туалетной бумаги, также предупредил о возможных перебоях в производстве.

По его словам, из-за роста конкуренции компании все реже удается получать в распоряжение морские суда. Шалька предположил, что ситуация может принять худший оборот, что обернется перебоями в поставках туалетной бумаги.

В Украине из-за засорения рек и сброса опасных веществ в них может возникнуть дефицит питьевой воды к 2050 году. Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины. Отмечается, что концентрация токсичных соединений в украинских реках превышает крайние нормы в 30-40 раз.

"Согласно прогнозам Института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придется импортировать питьевую воду", – заявил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Напомним, в мае 2021 года Госагентство водных ресурсов сообщило СНБО об угрозе водного дефицита в бассейнах некоторых рек. Как отмечалось во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности водных ресурсов государства, последние пять лет были маловодными, поэтому существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек.