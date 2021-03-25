Світу загрожує дефіцит туалетного паперу, — Bloomberg

В умовах пандемії коронавірусу виявили нестачу кораблів для перевезення цього товару для особистої гігієни.

Країни світу, який намагається подолати пандемію коронавірусу, можуть зіткнутися з дефіцитом туалетного паперу.

За даними Bloomberg, трапитися це може через нестачу потужностей для транспортування сировини, необхідної для виробництва цього гігієнічного засобу.

В агентстві зазначили, що на тлі загального підвищення попиту на перевезення товарів морем виявили нестачу кораблів для цих цілей.

Це вже на сьогодні відбилося на експортерах, які працюють з товаром, упакованим в контейнери.

Вальтер Шальке, який очолює компанію Suzano SA (Бразилія), на частку якої припадає близько третини світових поставок особливого виду деревної маси, використовуваної для виробництва туалетного паперу, також попередив про можливі перебої у виробництві.

За його словами, через зростання конкуренції компанії все рідше вдається отримувати в розпорядження морські судна. Шалька припустив, що ситуація може прийняти гірший оборот, що обернеться перебоями в поставках туалетного паперу.

В Україні через засмічення річок і скидання небезпечних речовин у них може виникнути дефіцит питної води до 2050 року. Про це повідомляє прес-служба Державної екологічної інспекції України. Зазначається, що концентрація токсичних сполук в українських річках перевищує крайні норми у 30-40 разів.

"Згідно з прогнозами Інституту водних проблем і меліорації, вже до 2050 року Україні доведеться імпортувати питну воду", — заявив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

Нагадаємо, у травні 2021 року Держагентство водних ресурсів повідомило РНБО про загрозу водного дефіциту у басейнах деяких річок. Як зазначалося під час засідання робочої групи з питань безпеки водних ресурсів держави, останні п'ять років були маловодними, тому існує ймовірність виникнення водного дефіциту у басейнах деяких річок.