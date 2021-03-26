"Ни согнуться, ни разогнуться": Навальный из колонии описал свои боли в спине

Российский оппозиционер утверждает, что медпомощь ему никто в колонии не оказывает.

Российский оппозиционер Алексей Навальный лично прокомментировал состояние своего здоровья в тюрьме. Он утверждает, что у него сильно болят спина и нога, но медпомощь ему никто в колонии не оказывает.

Об этом написал Навальный в своем Instagram.

"Случилась такая неприятность – сильно заболела спина. Ни согнуться, ни разогнуться. Те, кто следил за моими судами, могли обратить внимание, что я никогда не сижу в "аквариуме" и часами хожу. Потому что я мог либо стоять, либо лежать. Видимо, нерв защемило от постоянного сидения в автозаках и "пеналах" в скрюченном виде. Я про это молчал. Неприятно, конечно, но не смертельно – вылечат. А не лечат", – написал он.

По его словам, ему трудно вставать с кровати, однако вместо лечения и точного диагноза тюремный врач дает ему обезболивающее (ибупрофен).

Навальный рассказывает, что осложнение пошло в ногу, и целые ее участки потеряли чувствительность.

"Если обопрешься на правую ногу, просто упадешь", – говорит он.

Навальный также вспомнил свой разговор с оппозиционером Михаилом Ходорковским, отсидевшим в тюрьме 10 лет, которым сказал ему: "там (в тюрьме, – ред) главное не заболеть. Лечить тебя никто не будет. Серьезно заболеешь – умрешь".

"Вот познаю теперь эту истину сам", – признался Навальный.

Напомним, 2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

Состояние здоровья Навального в колонии стало хуже. Недавно адвокат Алексея Навального сообщила, что он находится в тяжелом состоянии уже четыре недели. По словам Ольги Михайловой, у него отнимается голень, а одна нога недееспособна.