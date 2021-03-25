"Испытывает сильные боли": адвокат Навального рассказала о состоянии оппозиционера

Оппозиционер, по словам правозащитницы Ольги Михайловой, находится в тяжелом состоянии уже четыре недели.

Адвокат российского политика Алексея Навального сообщили, что он находится в тяжелом состоянии уже четыре недели. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

По словам Ольги Михайловой, у него отнимается голень, а одна нога недееспособна.

"Состояние здоровья у него, конечно, на мой взгляд, крайне неблагополучное, поскольку он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге. Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может ни присесть на нее, ничего. Правая нога в ужасном состоянии на самом деле", — говорит Михайлова, которая посетила его в колонии.

Адвокат рассказала, что Навального отвезли в больницу на МРТ, но не сообщили диагноз, а из лекарств дают только ибупрофен.

Ранее Михайлова рассказывала, что адвокаты находились около колонии, но их не пускали внутрь здания под предлогом "режимных мероприятий".

Напомним, 2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

2 марта Евросоюз ввел санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации из-за лишения свободы Алексея Навального. В тот же день санкции против ряда российских политиков ввели и США.

Оппозиционер рассказал, что по всей колонии установлены камеры и за любое нарушение составляют рапорт, однако все стараются быть вежливыми, а мат запрещен.