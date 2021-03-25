"Відчуває сильні болі": адвокат Навального розповіла про стан опозиціонера

Опозиціонер, за словами правозахисниці Ольги Михайлової, знаходиться у важкому стані вже чотири тижні.

Адвокат російського політика Олексія Навального повідомила, що він перебуває у важкому стані вже чотири тижні. Про це повідомляє телеканал "Дождь".

За словами Ольги Михайлової, у нього віднімається гомілка, а одна нога недієздатна.

"Стан здоров'я у нього, звичайно, на мій погляд, вкрай неблагополучний, оскільки він відчуває сильні болі в спині, у правій нозі. Гомілка у нього віднімається, нога недієздатна, тобто одна нога у нього практично не діє, він не може ні присісти на неї, нічого. Права нога у жахливому стані насправді", — говорить Михайлова, яка відвідала його в колонії.

Адвокат розповіла, що Навального відвезли в лікарню на МРТ, але не повідомили діагноз, а з ліків дають тільки ібупрофен.

Раніше Михайлова розповідала, що адвокати перебували біля колонії, але їх не пускали всередину будівлі під приводом "режимних заходів".

Нагадаємо, 2 лютого суд в Москві замінив "умовний" термін Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 роки. Крім того Навальному призначили штраф у 500 тисяч рублів.

2 березня Євросоюз ввів санкції відносно високопоставлених посадових осіб Російської Федерації через позбавлення волі Олексія Навального.Того ж дня санкції проти ряду російських політиків ввели і США.

Опозиціонер розповів, що по всій колонії встановлені камери і за будь-яке порушення складають рапорт, проте всі намагаються бути ввічливими, а мат заборонений.