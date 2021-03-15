"Мой новый дом - дружелюбный концлагерь", - Навальный рассказал об условиях заключения

Оппозиционер рассказал, что по всей колонии установлены камеры и за любое нарушение составляют рапорт, однако все стараются быть вежливыми, а мат запрещен.

На Instagram-странице осужденного российского оппозиционера Алексея Навального появилась новая публикация, в которой тот рассказал о своих первых впечатлениях от пребывания в режимной колонии "ИК-2 Покров".

"Три вещи не перестают меня удивлять. Звездное небо над нами, категорический императив внутри нас и изумительное ощущение, когда проводишь ладонью по своей свежевыбритой голове", — сказано в публикации на странице Навального.

Оппозиционер подчеркнул, что его смогла удивить российская тюремная система. Он отметил, что он не представлял, что в РФ можно обустроить "настоящий концлагерь" в 100 км от Москвы.

"Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя по напряженным поза осужденных, стоящим навытяжку и боящимся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в "ИК-2 Покров", совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками", — сказано в публикации Навального.

По словам оппозиционера, нынешние методы сильно отличаются от тех, о которых тот слышал в историях.

"Я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо. Я так себе и называю свой новый дом — "наш дружелюбный концлагерь", — отмечается в посте.

Навальный рассказал, что в месте его заключения строгий режим и устав, а использовать матерные и жаргонные слова запрещено. Также, по словам осужденного, в колонии установлено множество камер и при малейших нарушениях составляется рапорт.

Впрочем, по его словам, он старается относиться ко всему с юмором, что и помогает ему справляться с реалиями заключения.

"Есть даже и красочные моменты в черно-белых буднях. Например, у меня на груди табличка с именем и фото, она подчеркнута красивой красной полосой. Ведь я склонен к побегу, помните? Ночью я через каждый час просыпаюсь от того, что рядом с моей кроватью стоит мужчина в бушлате. Он снимает меня на камеру и говорит: "Два часа тридцать минут, осужденный Навальный. Снятие с профилактического учета как склонного к побегу. На месте". И я снова спокойно засыпаю с мыслью о том, что есть люди, которые помнят обо мне и никогда не потеряют. Здорово же, да?", — иронизирует Навальный.

За чуть более, чем два часа публикация собрала более 500 тыс. "лайков".

[ + – ] Навальный в заключении

Напомним, 2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

2 марта, Евросоюз ввел санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации из-за лишения свободы Алексея Навального.

В тот же день санкции против ряда российских политиков ввели и США.