"Мій новий будинок — доброзичливий концтабір", — Навальний розповів про умови ув'язнення

Опозиціонер розповів, що по всій колонії встановлені камери і за будь-яке порушення складають рапорт, проте всі намагаються бути ввічливими, а мат заборонений.

На Instagram-сторінці засудженого російського опозиціонера Олексія Навального з'явилася нова публікація, у якій той розповів про свої перші враження від перебування в режимній колонії "ІК-2 Покров".

"Три речі не перестають мене дивувати. Зоряне небо над нами, категоричний імператив всередині нас і дивовижне відчуття, коли проводиш долонею по своїй свіжовиголеній голові", — сказано в публікації на сторінці Навального.

Опозиціонер наголосив, що його змогла здивувати російська тюремна система. Він зазначив, що він не уявляв, що в РФ можна облаштувати "справжній концтабір" у 100 км від Москви.

"Ніякого насильства і навіть натяку на нього я поки не бачив, хоча по напружених позах засуджених, які стоять струнко і тих, хто боїться зайвий раз повернути голову, я легко вірю численним історіям про те, що тут, в" ІК-2 Покров ", зовсім нещодавно людей до напів смерті забивали дерев'яними молотками", — сказано в публікації Навального.

За словами опозиціонера, нинішні методи сильно відрізняються від тих, про які той чув в історіях.

"Я навіть не пригадаю місця, де всі розмовляють настільки ввічливо і в якомусь сенсі привітно. Я так собі і називаю свій новий будинок — "наш доброзичливий концтабір", — наголошується в статті.

Навальний розповів, що в місці його ув'язнення суворий режим і статут, а використовувати матюки і жаргонні слова заборонено. Також, за словами засудженого, у колонії встановлено безліч камер і при найменших порушеннях складається рапорт.

Втім, за його словами, він намагається ставитися до всього з гумором, що і допомагає йому справлятися з реаліями ув'язнення.

"Є навіть і барвисті моменти в чорно-білих буднях. Наприклад, у мене на грудях табличка з ім'ям і фото, вона підкреслена красивою червоною смугою. Адже я схильний до втечі, пам'ятаєте? Вночі я через кожну годину прокидаюся від того, що поруч з моїм ліжком стоїть чоловік у бушлаті. Він знімає мене на камеру і каже: "Дві години тридцять хвилин, засуджений Навальний. Зняття з профілактичного обліку як схильного до втечі. На місці". І я знову спокійно засинаю з думкою про те, що є люди, які пам'ятають про мене і ніколи не втратять. Здорово, еге ж?", — іронізує Навальний.

За трохи більше, ніж дві години, публікація зібрала понад 500 тис. "лайків".

[ + – ] Навальний в ув'язненні

Нагадаємо, що 2 лютого суд у Москві замінив "умовний" термін Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 роки. Крім того, Навальному призначили штраф 500 тисяч рублів.

2 березня Євросоюз ввів санкції щодо високопоставлених посадових осіб Російської Федерації через позбавлення волі Олексія Навального.

У той же день санкції проти ряду російських політиків ввели і США.