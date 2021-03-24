"Отнимается нога и болит спина": адвокат Навального заявила об ухудшении его здоровья в колонии

Адвокатов не пускают к оппозиционеру в колонию под предлогом "режимных мероприятий".

Состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального в колонии стало хуже. Об этом сообщила его адвокат Ольга Михайлова, пишет "Медуза".

"Вчера у него начала отниматься нога. До этого у него долго болела спина. Его в пятницу смотрел местный невролог, в понедельник ему дали две таблетки ибупрофена, и все. Лучше ему, естественно, не стало", − заявила она.

По словам Михайловой, адвокаты находятся около колонии, но их не пускают внутрь под предлогом "режимных мероприятий".

Соратник Навального Леонид Волков утверждает в Тwitter, что оппозиционер может находиться в тюремной больнице, но администрация колонии хочет скрыть этот факт.

Он также добавил, что адвокатов в итоге так и не пустили сегодня к Навальному, а "новости весьма тревожные".

"Завтра адвокаты Михайлова и Кобзев поедут в Покров с утра, и мы будем оперативно сообщать о ситуации с их доступом к Алексею Навальному в режиме реального времени", − отметил он.

Напомним, 2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

2 марта Евросоюз ввел санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации из-за лишения свободы Алексея Навального. В тот же день санкции против ряда российских политиков ввели и США.

Оппозиционер рассказал, что по всей колонии установлены камеры и за любое нарушение составляют рапорт, однако все стараются быть вежливыми, а мат запрещен.