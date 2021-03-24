"Віднімає ногу і болить спина": адвокат Навального заявила про погіршення його здоров'я в колонії

Адвокатів не пускають до опозиціонера в колонію під приводом "режимних заходів".

Стан здоров'я російського опозиціонера Олексія Навального в колонії став погіршуватися. Про це повідомила його адвокат Ольга Михайлова, пише "Медуза".

"Учора в нього почало віднімати ногу. До цього в нього довго боліла спина. Його в п'ятницю дивився місцевий невролог, у понеділок йому дали дві таблетки ібупрофену, і все. Краще йому, звісно, не стало", — заявила вона.

За словами Михайлової, адвокати перебувають біля колонії, але їх не пускають всередину під приводом "режимних заходів".

Соратник Навального Леонід Волков стверджує у Тwitter, що опозиціонер може перебувати в тюремній лікарні, але адміністрація колонії хоче приховати цей факт.

Він також додав, що адвокатів у результаті так і не пустили сьогодні до Навального, а "новини вельми тривожні".

"Завтра адвокати Михайлова і Кобзєв поїдуть у Покров зранку, і ми будемо оперативно повідомляти про ситуацію з їхнім доступом до Олексія Навального в режимі реального часу", — зазначив він.

Нагадаємо, що 2 лютого суд у Москві замінив "умовний" термін Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 роки. Крім того, Навальному призначили штраф 500 тисяч рублів.

2 березня Євросоюз ввів санкції щодо високопоставлених посадових осіб Російської Федерації через позбавлення волі Олексія Навального. У той же день санкції проти ряду російських політиків ввели і США.

Опозиціонер розповів, що по всій колонії встановлені камери і за будь-яке порушення складають рапорт, проте всі намагаються бути ввічливими, а мат заборонений.