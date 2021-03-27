Дрон заснял извержение вулкана в Исландии, после чего упал прямо в его жерло (видео)

Вулкан Фаградальсфьядль извергается уже более недели.

В сети появилось зрелищное видео последних секунд существования дрона, который упал прямо в жерло извергающегося в Исландии вулкана Фаградальсфьядль (Fagradalsfjall), расположенного в 30 км от столицы страны Рейкьявика. Ролик опубликовал у себя Instagram местный фотограф Гардар Олафс.

Он публиковал и другие яркие видео извергающегося Фаградальсфьядля.

А ранее пользователь соцсетей Бьорн Стейнбекк записал зрелищный ролик, в котором дрон стремительно проносится над потоками лавы из извергающегося вулкана Фаградальсфьядль в Исландии.

Напомним, тот вулкан проснулся вечером 19 марта. Он начал извергаться после 40 тысяч небольших землетрясений. Вулкан спал с 12 века.

Примечательно, что проснувшийся вулкан порадовал местных жителей и привлек множество туристов. Некоторые даже пытались жарить над лавой сосиски.