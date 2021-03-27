Дрон зняв виверження вулкана в Ісландії, після чого впав прямо в його жерло (відео)

Вулкан Фаградальсфьядль вивергається вже більше тижня.

У мережі з'явилося видовищне відео останніх секунд існування дрона, який впав прямо в жерло в Ісландії вулкана Фаградальсфьядль (Fagradalsfjall), розташованого в 30 км від столиці країни Рейк'явіка. Ролик опублікував у себе Instagram місцевий фотограф Гардар Олафсен.

Він публікував і інші яскраві відео виверження Фаградальсфьядля.

А раніше користувач соцмереж Бьорн Стейнбекк записав видовищний ролик, в якому дрон стрімко проноситься над потоками лави вулкана Фаградальсфьядль в Ісландії.

Нагадаємо, вулкан прокинувся увечері 19 березня. Він почав вивергатися після 40 тисяч невеликих землетрусів. Вулкан спав з 12 століття.

Примітно, що виверження вулкана порадувало місцевих жителів і привернуло безліч туристів. Деякі навіть намагалися смажити над лавою сосиски.