Дрон зняв виверження вулкана в Ісландії, після чого впав прямо в його жерло (відео)
Вулкан Фаградальсфьядль вивергається вже більше тижня.
У мережі з'явилося видовищне відео останніх секунд існування дрона, який впав прямо в жерло в Ісландії вулкана Фаградальсфьядль (Fagradalsfjall), розташованого в 30 км від столиці країни Рейк'явіка. Ролик опублікував у себе Instagram місцевий фотограф Гардар Олафсен.
Він публікував і інші яскраві відео виверження Фаградальсфьядля.
А раніше користувач соцмереж Бьорн Стейнбекк записав видовищний ролик, в якому дрон стрімко проноситься над потоками лави вулкана Фаградальсфьядль в Ісландії.
Нагадаємо, вулкан прокинувся увечері 19 березня. Він почав вивергатися після 40 тисяч невеликих землетрусів. Вулкан спав з 12 століття.
Примітно, що виверження вулкана порадувало місцевих жителів і привернуло безліч туристів. Деякі навіть намагалися смажити над лавою сосиски.