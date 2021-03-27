Стрельба в Вирджинии: 2 человека погибли, 8 получили ранения (видео)

Среди пострадавших — сбитый автомобилем полицейский.

Ночью с 26 на 27 марта на берегу океана в американском штате Вирджиния произошла перестрелка, в ходе которой погибли два человека. Еще как минимум восемь человек получили ранения, сообщает телеканал WAVY со ссылкой на полицию.

В 23:24 по местному времени диспетчеру поступил звонок о стрельбе пересечении 20-й улицы и Атлантик-авеню. Когда полицейские прибыли на место там вновь началась стрельба. Правоохранители открыли ответный огонь и застрелили злоумышленника. Также жертвой стала случайная прохожая.

CNN рассказывает, что одним из пострадавших стал полицейский. Его сбила машина. Правоохранителя доставили в местную больницу с травмами, которые не угрожают его жизни.

"Вы можете видеть, что у нас очень хаотичный инцидент, очень хаотичная ночь на пляже", — заявил на брифинге для прессы начальник полиции Вирджиния-Бич Пол Нойдигейт.

Мотивов стрельбы правоохранители не объяснили, однако несколько человек были оставлены под стражей в полиции.

Полицейские попросили местных жителей временно избегать посещение района, в котором произошла перестрелка.

Ранее в сообщении в Twitter полиция информировала, что несколько пострадавших получили, возможно, опасные для жизни травмы.

Напомним, недавно стало известно о том, что Федеральный апелляционный суд США постановил, что каждый отдельно взятый штат в праве ограничивать открытое ношение оружия в общественных местах.

Отметим, ранее Фокус рассказывал о 5 самых массовых расстрелах в США.