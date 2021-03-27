Стрілянина у Вірджинії: 2 людини загинули, 8 отримали поранення (відео)

Серед постраждалих — збитий автомобілем поліцейський.

Вночі з 26 на 27 березня на березі океану в американському штаті Вірджинія відбулася перестрілка, в ході якої загинули двоє людей. Ще як мінімум вісім осіб отримали поранення, повідомляє телеканал WAVY з посиланням на поліцію.

О 23:24 за місцевим часом диспетчеру надійшов дзвінок про стрілянину на перетині 20-ої вулиці і Атлантік-авеню. Коли поліцейські прибули на місце там знову почалася стрілянина. Правоохоронці відкрили вогонь у відповідь і застрелили зловмисника. Також жертвою стала випадкова перехожа.

CNN розповідає, що одним з постраждалих став поліцейський. Його збила машина. Правоохоронця доправили в місцеву лікарню з травмами, які не загрожують його життю.

"Ви можете бачити, що у нас дуже хаотичний інцидент, дуже хаотична ніч на пляжі", — заявив на брифінгу для преси начальник поліції Вірджинія-Біч Пол Нойдігейт.

Мотивів стрілянини правоохоронці не пояснили, проте кілька людей були залишені під вартою в поліції.

Поліцейські попросили місцевих жителів тимчасово уникати відвідування району, в якому сталася перестрілка.

Раніше в повідомленні в Twitter поліція інформувала, що кілька постраждалих отримали, можливо, небезпечні для життя травми.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що Федеральний апеляційний суд США ухвалив, що кожен окремо взятий штат в праві обмежувати відкрите носіння зброї в громадських місцях.

Відзначимо, раніше Фокус розповідав про 5 найбільш масових розстріли в США.