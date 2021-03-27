В Беларуси новая волна протестов: силовики задержали более 100 человек (фото, видео)

В то же время официальные лица уверяют, что массовых акций якобы сегодня не было. А задержания происходили из-за одиночных пикетов.

В Беларуси в субботу, 27 марта, продолжились акции протеста в честь Дня воли. В Минске люди собрались у площади Бангалор, куда силовики стянули спецтехнику. В ходе протестов уже задержаны свыше 100 человек.

Об этом сообщает TUT.by.

"В Минске людей задерживают у площади Бангалор. Силовики в балаклавах и с дубинками останавливали людей без формы. Среди задержанных по меньшей мере пять журналистов", – говорится в сообщении.

Туда же силовики стянули много спецтехники.

Журналист опубликовал жесткое задержание велосипедиста у площади Бангалор. После этого к нему подошел неизвестный со словами: "Что вы снимаете? Ни на кого не нападают".

Задержанных протестующих люди в балаклавах зажали в мини-автобусы.

"Люди в балаклавах садили людей в бусики, двое за кем-то погнались, был слышен выстрел", – говорится в сообщении.

Большое скопление техники таеже наблюдалось у Дворца независимости – резиденции Александра Лукашенко.

Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь МВД РБ Ольга Чемоданова заявила, что в субботу, 27 марта, за административные нарушения задержали более ста человек.

"По последней информации, которой я располагаю, а это информация по состоянию на 16.00, более 100 человек были доставлены в территориальные органы внутренних дел за нарушения административного законодательства", – сказала Чемоданова.

Также отмечается, что сами силовики говорят, что в субботу никаких акций протеста не проводилось, а задержания происходили за одиночные пикеты и административные нарушения.

Отметим, 25 марта в Беларуси отмечают День воли – годовщину провозглашения Беларусской Народной Республики в 1918 году. Ее официальным символом был бело-красно-белый флаг, который сейчас используют участники протестов.

Напомним, в Беларуси анонсировали возобновление массовых уличных протестов. В частности, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская объявила подготовку ко Дню Воли.

В конце января представители белорусской оппозиции во время встречи обсудили так называемый план победы-2021. Оппозиционеры заявили, что раскрывать все детали плана они будут "по ходу развития событий", а пока мобилизуют силы для помощи людям, которые пострадали от репрессий, для наращивания протестной активности, а также для экономического и политического давления на режим.