В Білорусі нова хвиля протестів: силовики затримали понад 100 осіб (фото, відео)

У той же час офіційні особи запевняють, що масових акцій нібито сьогодні не було. А затримання відбувалися через одиночні пікети.

В Білорусі в суботу, 27 березня, продовжилися акції протесту в честь Дня волі. У Мінську люди зібралися біля площі Бангалор, куди силовики стягнули спецтехніку. В ході протестів вже затримано понад 100 осіб.

Про це повідомляє TUT.by.

"У Мінську людей затримують на площі Бангалор. Силовики в балаклавах і з кийками зупиняли людей без форми. Серед затриманих щонайменше пʼять журналістів", — йдеться в повідомленні.

Туди ж силовики стягнули багато спецтехніки.

Журналіст опублікував жорстке затримання велосипедиста на площі Бангалор. Після цього до нього підійшов невідомий зі словами: "Що ви знімаєте? Ні на кого не нападають".

Затриманих учасників протесту люди в балаклавах затиснули в міні-автобуси.

"Люди в балаклавах садили людей в бусики, двоє за кимось погналися, було чути постріл", — йдеться в повідомленні.

Велике скупчення техніки теж спостерігалося біля Палацу незалежності — резиденції Олександра Лукашенка.

Як повідомляє РІА Новини, прес-секретар МВС РБ Ольга Чемоданова заявила, що в суботу, 27 березня, за адміністративні порушення затримали більше ста чоловік.

"За останньою інформацією, яку я маю, а це інформація станом на 16.00, більше 100 чоловік були доставлені до територіальних органів внутрішніх справ за порушення адміністративного законодавства", — сказала Чемоданова.

Також наголошується, що самі силовики говорять, що в суботу ніяких акцій протесту не проводилося, а затримання відбувалися за поодинокі пікети і адміністративні порушення.

Відзначимо, 25 березня в Білорусі відзначають День волі — річницю проголошення Білоруської Народної Республіки в 1918 році. Її офіційним символом був біло-червоно-білий прапор, який зараз використовують учасники протестів.

Нагадаємо, в Білорусі анонсували відновлення масових вуличних протестів. Зокрема, білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановском оголосила підготовку до Дня Волі.

В кінці січня представники білоруської опозиції під час зустрічі обговорили так званий план перемоги-2 021. Опозиціонери заявили, що розкривати всі деталі плану вони будуть "по ходу розвитку подій", а поки мобілізують сили для допомоги людям, які постраждали від репресій, для нарощування протестної активності, а також для економічного і політичного тиску на режим.