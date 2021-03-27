Рогозин обвинил Маска, что тот хочет вывести в космос ядерное оружие

Если ядерное оружие и пригодится, заявил глава "Роскосмоса", то только, чтобы "терраформировать" Землю.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что предложение Илона Маска терраформировать другие планеты является предлогом для того, чтобы вывести в космос ядерное оружие.

Об этом Рогозин написал в своем Telegram-канале.

Терраформиирование – изменение климатических условий планеты, спутника или же иного космического тела для приведения атмосферы, температуры и экологических условий в состояние, пригодное для обитания земных животных и растений.

"Тот, кто призывает к "терраформированию" Марса или иных планет, прекрасно понимает, что это лишь предлог для вывода в космос ядерного оружия, которое если и пригодится, то только для того, чтобы "терраформировать" нашу Землю. Причём навсегда", – написал Рогозин.

Отметим, Илон Маск предложил создать условия для земной жизни на Марсе с помощью ядерных взрывов. По его мнению, самый быстрый способ создать на Марсе более теплый климат заключается в сбросе ядерных бомб на южный и северный полюса планеты. Таким образом, считает Маск, испарится замерзший на полюсах Марса углекислый газ, после чего атмосфера станет плотнее и вызовет парниковый эффект, из-за чего повысится температура.

Напомним, недавно у россиян на борту МКС закончилась еда, но их накормили американцы: российские космонавты получили от американских коллег 13 контейнеров с рационами питания.

Тем временем американский бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск уже строит планы где и как будут жить первые колонисты планеты Марс.