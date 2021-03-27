Рогозін звинуватив Маска, що той хоче вивести в космос ядерну зброю

Якщо ядерна зброя і стане в нагоді, заявив глава "Роскосмосу", то тільки, щоб "терраформіровати" Землю.

Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін вважає, що пропозиція Ілона Маска терраформіровати інші планети є приводом для того, щоб вивести в космос ядерну зброю.

Про це Рогозін написав у своєму Telegram-каналі.

Терраформіровання — зміна кліматичних умов планети, супутника або ж іншого космічного тіла для приведення атмосфери, температури і екологічних умов у стан, придатний для проживання земних тварин і рослин.

"Той, хто закликає терраформіровати Марс чи інші планети, прекрасно розуміє, що це лише привід для виведення в космос ядерної зброї, яке якщо й стане в нагоді, то тільки для того, щоб" терраформіровати "нашу Землю. Причому назавжди", — написав Рогозін.

Відзначимо, Ілон Маск запропонував створити умови для земного життя на Марсі за допомогою ядерних вибухів. На його думку, найшвидший спосіб створити на Марсі тепліший клімат полягає в скиданні ядерних бомб на південний і північний полюси планети. Таким чином, вважає Маск, випарується замерзлий на полюсах Марса вуглекислий газ, після чого атмосфера стане щільніше і викличе парниковий ефект, через що підвищиться температура.

Нагадаємо, нещодавно у росіян на борту МКС закінчилася їжа, але їх нагодували американці: російські космонавти отримали від американських колег 13 контейнерів з раціонами харчування.

Тим часом, американський бізнесмен і засновник компанії SpaceX Ілон Маск вже будує плани де і як будуть жити перші колоністи планети Марс.