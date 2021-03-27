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Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз показали из космоса (фото)

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Фото: Sergey Kud-Sverchkov/Twitter

С борта Международной космической станции можно оценить весь масштаб проблемы.

Контейнеровоз Ever Given, который 23 марта сел на мель в Суэцком канале, заблокировав на несколько дней один из самых важных судоходных маршрутов в мире, сняли с борта Международной космической станции. Соответствующим фото поделился российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков на своей странице в Twitter.

"Одна из самых обсуждаемых новостей за последние несколько дней: происшествие в Суэцком канале. Огромный контейнеровоз #EverGiven сел на мель и заблокировал канал. Сейчас прикладываются все усилия, чтобы снять корабль с мели и восстановить судоходство. Вот так это выглядит с МКС", – говорится в подписи к снимку.

Ever Given, МКС, фото
Ever Given, МКС, фото
Фото: Sergey Kud-Sverchkov/Twitter
Ever Given, МКС, фото
Ever Given, МКС, фото
Ever Given, МКС, фото
Ever Given, МКС, фото

Сейчас возле судна продолжаются работы по углублению дна. По последним данным, его уже удалось немного сдвинуть с места.

Пока из-под носовой части контейнеровоза выкачивают песок, у входа в канал скопилось уже 321 судно. Каждая минута блокировки водной артерии обходится мировой экономике в 6,6 млн. долларов.

Напомним, руководство Суэцкого канала, начавшее дноуглубительные работы 25 марта, заявило, что готово предпринять не менее двух попыток, чтобы снять с мели контейнеровоз 27 марта, но время работ зависит от начала прилива, который ожидается ночью.