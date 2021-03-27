Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз показали из космоса (фото)

С борта Международной космической станции можно оценить весь масштаб проблемы.

Контейнеровоз Ever Given, который 23 марта сел на мель в Суэцком канале, заблокировав на несколько дней один из самых важных судоходных маршрутов в мире, сняли с борта Международной космической станции. Соответствующим фото поделился российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков на своей странице в Twitter.

"Одна из самых обсуждаемых новостей за последние несколько дней: происшествие в Суэцком канале. Огромный контейнеровоз #EverGiven сел на мель и заблокировал канал. Сейчас прикладываются все усилия, чтобы снять корабль с мели и восстановить судоходство. Вот так это выглядит с МКС", – говорится в подписи к снимку.

Фото: Sergey Kud-Sverchkov/Twitter

Сейчас возле судна продолжаются работы по углублению дна. По последним данным, его уже удалось немного сдвинуть с места.

Пока из-под носовой части контейнеровоза выкачивают песок, у входа в канал скопилось уже 321 судно. Каждая минута блокировки водной артерии обходится мировой экономике в 6,6 млн. долларов.

Напомним, руководство Суэцкого канала, начавшее дноуглубительные работы 25 марта, заявило, что готово предпринять не менее двух попыток, чтобы снять с мели контейнеровоз 27 марта, но время работ зависит от начала прилива, который ожидается ночью.