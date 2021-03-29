Бабушка Барака Обамы умерла накануне своего 100-летия

После избрания Обамы президентом его бабушку в Кении начали считать национальной гордостью.

В Кении скончалась 99-летняя Сара Обама, сводная бабушка бывшего президента США Барака Обамы. Об этом сообщило местное радио CapitalFM.

"Кончина Мамы Сары – большой удар для нашей нации. Мы потеряли сильную, добродетельную женщину. Матриарх, который держал семью Обамы, и был символом семейных ценностей", – заявил президент Кении Ухуру Кениата.

По словам дочери Сары, пожилая женщина плохо себя чувствовала в последнее время, но у нее не было коронавируса. Она умерла в больнице.

Сара Обама не была родной бабушкой президента США. Она была третьей женой его деда по отцовской линии. Но он относился к ней с теплотой и называл "бабушкой Сарой".

Ее дом стал достопримечательностью в Кении, когда Барак был избран первым чернокожим президентом США.

До того, как имя ее внука стало нарицательным, Сара Обама была хорошо известна благодаря горячей каше и пончикам, которые она подавала в местной школе, сообщило AFP.

В своих мемуарах "Сны моего отца" Обама описал свою первую встречу с бабушкой во время поездки на родину своего отца в 1988 году. Им удалось быстро преодолеть первоначальную неловкость.

Сара присутствовала на инаугурации Обамы в 2009 году. Сам Обама говорил о бабушке в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2014 года.

Как политик первый раз Барак Обама посетил Кению в 2006 году. Тогда он был сенатором от штата Иллинойс, но уже был национальной знаменитостью в Кении. Его бабушка охотно рассказывала местным СМИ о его подъеме в политике.

В качестве президента США Обама посетил Кению в 2015 году. Сару и других членов семьи тогда привезли для встречи с ним в столицу страны, Найроби.

В 2018 году уже экс-президент Обама посетил дом Сары в деревне Когело. Тогда он в шутку сказал, что президентский самолет был слишком большим, чтобы приземлиться в местном аэропорту.

[ + – ] Барак Обама в Кении в 2018 году

Сара Обама родилась в 1922 году в деревне на озере Виктория. Она была мусульманкой и принадлежала к кенийской этнической группе луо.

На протяжении десятилетий она руководила фондом "Мамы Сары Обамы", который помогал детям-сиротам и девочкам в Кении получать образование. Сама она была неграмотной.

Ее муж, умерший в 1975 году, воевал на стороне британцев в Бирме, ныне называемой Мьянмой, и, как сообщается, был первым мужчиной в своей деревне, который сменил одежду из козьей шкуры на брюки.

Напомним, 44-й президент США Барак Обама в своих мемуарах "Земля обетованная" раскрыл некоторые детали личной жизни, рассказав, что еще до того как переехал в Белый дом был на грани развода со своей супругой Мишель.

Обама также рассказал в мемуарах о своей борьбе с курением. Он начал курить, будучи подростком, но сейчас бросил. Способствовала этому его дочь Малия, которая нахмурилась, когда он хотел ее поцеловать, и отказалась это делать из-за запаха табака.