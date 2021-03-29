Бабуся Барака Обами померла напередодні свого 100-річчя

Після обрання Обами президентом його бабусю в Кенії почали вважати національною гордістю.

У Кенії померла 99-річна Сара Обама, зведена бабуся колишнього президента США Барака Обами. Про це повідомило місцеве радіо CapitalFM.

"Смерть Мами Сари — великий удар для нашої нації. Ми втратили сильну, добродійну жінку. Матріарх, який тримав сім'ю Обами і був символом сімейних цінностей", — заявив президент Кенії Ухуру Кеніата.

За словами дочки Сари, жінка похилого віку погано себе почувала останнім часом, але в неї не було коронавірусу. Вона померла в лікарні.

Сара Обама не була рідною бабусею президента США. Вона була третьою дружиною його діда по батьківській лінії. Але він ставився до неї з теплотою і називав "бабусею Сарою".

Її будинок став пам'яткою в Кенії, коли Барак був обраний першим чорношкірим президентом США.

До того, як ім'я її онука стало відомим, Сара Обама була добре відома завдяки гарячій каші і пончикам, які вона подавала в місцевій школі, повідомило AFP.

У своїх мемуарах "Сни мого батька" Обама описав свою першу зустріч з бабусею під час поїздки на батьківщину свого батька в 1988 році. Їм вдалося швидко подолати початкову незручність.

Сара була присутня на інавгурації Обами у 2009 році. Сам Обама говорив про бабусю у своїй промові на Генеральній Асамблеї ООН у вересні 2014 року.

Як політик перший раз Барак Обама відвідав Кенію у 2006 році. Тоді він був сенатором від штату Іллінойс, але вже був національною знаменитістю в Кенії. Його бабуся охоче розповідала місцевим ЗМІ про його підйом у політиці.

Як президент США Обама відвідав Кенію у 2015 році. Сару та інших членів сім'ї тоді привезли для зустрічі з ним у столицю країни, Найробі.

У 2018 році вже екс-президент Обама відвідав будинок Сари в селі Когело. Тоді він жартома сказав, що президентський літак був занадто великим, щоб приземлитися в місцевому аеропорту.

[ + – ] Барак Обама в Кенії у 2018 році

Сара Обама народилася в 1922 році в селі на озері Вікторія. Вона була мусульманкою і належала до кенійської етнічної групи луо.

Протягом десятиліть вона керувала фондом "Мами Сари Обами", який допомагав дітям-сиротам і дівчаткам у Кенії здобувати освіту. Сама вона була неписьменною.

Її чоловік, який помер у 1975 році, воював на боці британців у Бірмі, нині званій М'янмою, і, як повідомляється, був першим чоловіком у своєму селі, який змінив одяг з козячої шкури на штани.

Нагадаємо, що 44-й президент США Барак Обама у своїх мемуарах "Земля обітована" розкрив деякі деталі особистого життя, розповівши, що ще до того, як переїхав до Білого дому, був на межі розлучення зі своєю дружиною Мішель.

Обама також розповів у мемуарах про свою боротьбу з курінням. Він почав курити, будучи підлітком, але зараз кинув. Сприяла цьому його дочка Малія, яка насупилася, коли він хотів її поцілувати, і відмовилася це робити через запах тютюну.