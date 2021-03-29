Ведущая российского ТВ упала и сломала руку после слов о Голодоморе в Украине (видео)

По словам соведущего журналистки, ее прямо из студии госпитализировали в больницу, а перелом уже подтвердили.

Ведущая российского политического ток-шоу "Время покажет" на российском "Первом канале" Екатерина Стриженова во время съемок упала и сломала руку. Соответствующее видео в понедельник, 29 марта, облетело сеть, а полный выпуск программы опубликован на сайте канала.

В этом выпуске обсуждался ответ России на санкции Евросоюза, заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о российской агрессии и исследования американского ученого о "пересмотре роли СССР во Второй мировой войне".

При этом непосредственно перед тем, как упала Стриженова, гости обсуждали Голодомор 1932-1933 годов в Украине. Затем она взяла слово.

"Вы нам предложили покаяться, разделить эти понятия и [то,] что от голода страдали только на Украине. Такая политика. За что еще мы должны покаяться — после рекламы", – сказала Стриженова и упала.

Уже после рекламы ведущая не вышла в студию, а ее коллега Руслан Осташко объяснил, что она повредила руку.

"Ей оказывается медицинская помощь. Катя, держись, мы с тобой!", — добавил Осташко.

Позже соведущий Стриженовой – Руслан Осташко – подтвердил "РИА Новости", что ведущая на самом деле получила перелом. По его словам, ее увезли из студии в карете "скорой".

При этом он отметил, что дальнейшего графика съемок программы пока нет.

"Программа будет дальше у нас. Там ведущих достаточно. Я думаю, распределим эфир. Кате все выздоровления желают скорейшего. Скорее всего, перелом у нее уже подтвержденный", — отметил собеседник агентства.

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