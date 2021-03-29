Ведуча російського ТБ впала і зламала руку після слів про Голодомор в Україні (відео)

За словами співведучого журналістки, її прямо зі студії госпіталізували в лікарню, а перелом вже підтвердили.

Ведуча російського політичного ток-шоу "Час покаже" на російському "Первом канале" Катерина Стриженова під час зйомок впала і зламала руку. Відповідне відео в понеділок, 29 березня, облетіло мережу, а повний випуск програми опублікований на сайті каналу.

У цьому випуску обговорювалося відповідь Росії на санкції Євросоюзу, заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена про російську агресію і дослідження американського вченого про "перегляд ролі СРСР у Другій світовій війні".

При цьому безпосередньо перед тим, як впала Стриженова, гості обговорювали Голодомор 1932-1933 років в Україні. Потім вона взяла слово.

"Ви нам запропонували покаятися, розділити ці поняття і [те,] що від голоду страждали тільки на Україні. Така політика. За що ще ми повинні покаятися — після реклами", — сказала Стриженова і впала.

Уже після реклами ведуча не вийшла в студію, а її колега Руслан Осташко пояснив, що вона пошкодила руку.

"Їй надається медична допомога. Катя, тримайся, ми з тобою!", — додав Осташко.

Пізніше співведучий Стриженової — Руслан Осташко — підтвердив "РИА Новости", що ведуча насправді отримала перелом. За його словами, її відвезли зі студії в кареті "швидкої".

При цьому він зазначив, що майбутнього графіка зйомок програми поки немає.

"Програма буде далі у нас. Там ведучих удосталь. Я думаю, розподілимо ефір. Каті всі одужання бажають якнайшвидшого. Швидше за все, перелом у неї вже підтверджений", — зазначив співрозмовник агентства.

Раніше сейм Латвії схвалив поправки до закону "Про захищені послуги", згідно з якими за перегляд нелегального контенту за допомогою супутникового телебачення приватним особам буде передбачено грошовий штраф.

Крім цього, російський телеканал НТВ звинуватили у расизмі через скетч про Барака Обаму.