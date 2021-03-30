Очистка имиджа: AstraZeneca пришлось переименовать свою вакцину от коронавируса

Новое название вакцины пока отсутствует на веб-сайте AstraZeneca.

Вакцину от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca, носившую одноименное название, переименовали в Vaxzevria (Ваксзеврия). Об этом сообщило Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Оно одобрило изменение названия после того, как компания-производитель подала соответствующую заявку.

О причине изменения названия не сообщается. Ранее во многих странах вакцинация препаратом AstraZeneca приостанавливалась из-за подозрений о наличии опасных побочных эффектов. Официально эти подозрения не подтвердились.

Сообщая о переименовании, в агентстве медицинских продуктов Швеции отметили, что все препараты должны иметь допустимые и особенные наименования. Там заверили, что переименование вакцины не повлечет за собой других изменений, но специалисты по вакцинации должны знать о переименовании, так как информация о продукте, его маркировка и упаковка могут выглядеть иначе.

Ранее препарат назывался "вакцина от COVID-19 AstraZeneca", международное непатентованное наименование — вакцина против COVID-19 (ChAdOx1-S [рекомбинантная]). Также Индийский институт сыворотки (SII) производит вакцину эту вакцину по лицензии под названием CoviShield. Это название не изменяется.

Производитель для свое вакцины использует обозначение AZD1222.

В EMA сообщили, что Vaxzevria – это вакцина для предотвращения коронавирусной болезни 2019 (COVID-19) у людей в возрасте 18 лет и старше. COVID-19 вызывается вирусом SARS-CoV-2. Вакцина состоит из другого вируса (из семейства аденовирусов), который был модифицирован, чтобы содержать ген для производства антител к SARS-CoV-2.

Отметим, что на сайте astrazeneca.com слово "Vaxzevria" поисковик Google пока не находит.

Напомним, несмотря на позицию ВОЗ и EMA, в ряде стран сохраняются опасения в отношении вакцины AstraZeneca. Так 29 марта в Канаде приостановили ее использование для людей младше 55 лет. Поводом для этого стали опасения возникновения у получивших уколы тромбов.

Министерство здравоохранения Канады разместило на упаковке вакцин AstraZeneca и Covishield напоминание о том, что после инъекции препарата возможны случаи тромбоза. Также выпущено руководство для медицинских работников и самих вакцинируемых, в котором рассказано, как правильно наблюдать за потенциально возможными симптомами после прививки этой вакциной.