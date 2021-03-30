Очищення іміджу: AstraZeneca довелося перейменувати свою вакцину від коронавірусу

Нова назва вакцини поки відсутній на веб-сайті AstraZeneca.

Вакцину від коронавірусу англо-шведської компанії AstraZeneca, яка носила однойменну назву, перейменували в Vaxzevria (Ваксзеврія). Про це повідомило Європейське агентство лікарських засобів (EMA). Воно схвалило зміну назви після того, як компанія-виробник подала відповідну заявку.

Про причини зміни назви не повідомляється. Раніше в багатьох країнах вакцинація препаратом AstraZeneca припинялася через підозри про наявність небезпечних побічних ефектів. Офіційно ці підозри не підтвердилися.

Повідомляючи про перейменування, в агентстві медичних продуктів Швеції зазначили, що всі препарати повинні мати допустимі та особливі найменування. Там запевнили, що перейменування вакцини не спричинить за собою інших змін, але фахівці з вакцинації повинні знати про перейменування, тому що інформація про продукт, його маркування і упаковка можуть виглядати інакше.

Раніше препарат називався "вакцина від COVID-19 AstraZeneca", міжнародна непатентована назва — вакцина проти COVID-19 (ChAdOx1-S [рекомбінантна]). Також Індійський інститут сироватки (SII) виробляє вакцину цю вакцину за ліцензією під назвою CoviShield. Ця назва не змінюється.

Виробник для своєї вакцини використовує позначення AZD1222.

У EMA повідомили, що Vaxzevria — це вакцина для запобігання коронавірусній хворобі 2019 (COVID-19) у людей віком 18 років і старше. COVID-19 викликається вірусом SARS-CoV-2. Вакцина складається з іншого вірусу (з сімейства аденовірусів), який був модифікований, щоб утримувати ген для виробництва антитіл до SARS-CoV-2.

Зазначимо, що на сайті astrazeneca.com слово "Vaxzevria" пошуковик Google поки не знаходить.

Нагадаємо, незважаючи на позицію ВООЗ і EMA, в ряді країн зберігаються побоювання щодо вакцини AstraZeneca. Так, 29 березня в Канаді призупинили її використання для людей молодше 55 років. Приводом для цього стали побоювання виникнення у людей, що отримали уколи, тромбів.

Міністерство охорони здоров'я Канади розмістило на упаковці вакцин AstraZeneca і Covishield нагадування про те, що після ін'єкції препарату можливі випадки тромбозу. Також випущене керівництво для медичних працівників і самих вакцинованих, в якому розказано, як правильно спостерігати за потенційно можливими симптомами після щеплення цією вакциною.