В давке на похоронах президента Танзании погибли 45 человек (видео)

Давка произошла из-за того, что люди хотели пробраться к месту прощания обходными путями.

45 человек погибли в результате возникшей давки на церемонии прощания с президентом Танзании Джоном Магуфули.

The East African сообщает, что кроме погибших, еще 37 человек, решивших проститься с президентом страны, получили травмы разной степени тяжести.

Давка произошла еще 21 марта, когда гроб с телом покойного главы государства был выставлен для публичного прощания на стадионе в Дар-эс-Саламе.

"Люди пришли, чтобы выразить любовь к покойному лидеру, но их оказалось очень много, и некоторые потеряли терпение и попытались обходными путями пробраться на стадион", – объяснили в местной полиции причину происшествия.

[ + – ] Церемония прощания с умершим президентом Танзании

Напомним, 61-летний президент Танзании Джон Магуфули, который не верил в пандемию коронавируса, был госпитализирован в тяжелом состоянии. По словам оппозиции – заболев COVID-19. Официально, причиной смерти стала "сердечная болезнь" от которой он страдал более 10 лет.

Ранее сообщалось, что на похоронах иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году погибли в давке 32 человека, еще 190 пострадали.

А в 2019 году после речи президента Нигерии Мохаммада Бухари произошла давка, в результате которой погибли около 14 человек.