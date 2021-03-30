У тисняві на похоронах президента Танзанії загинули 45 осіб (відео)

Тиснява сталася через те, що люди хотіли пробратися до місця прощання обхідними шляхами.

45 людей загинули в результаті тисняви на церемонії прощання з президентом Танзанії Джоном Магуфулі.

The East African повідомляє, що крім загиблих, ще 37 осіб, які вирішили попрощатися з президентом країни, отримали травми різного ступеня тяжкості.

Тиснява сталася ще 21 березня, коли труну з тілом покійного глави держави було виставлено для публічного прощання на стадіоні в Дар-ес-Саламі.

"Люди прийшли, щоб висловити любов до покійного лідера, але їх виявилося дуже багато, і деякі втратили терпіння і спробували обхідними шляхами пробратися на стадіон", — пояснили в місцевій поліції причину події.

[ + – ] Церемонія прощання з померлим президентом Танзанії

Нагадаємо, що 61-річний президент Танзанії Джон Магуфулі, який не вірив в пандемію коронавірусу, був госпіталізований у важкому стані. За словами опозиції — захворівши на COVID-19. Офіційно причиною смерті стала "серцева хвороба", від якої він страждав понад 10 років.

Раніше повідомлялося, що на похоронах іранського генерала Касема Сулеймані у 2020 році загинули в тисняві 32 людини, ще 190 постраждали.

А у 2019 році після промови президента Нігерії Мохаммада Бухарі сталася тиснява, у результаті якої загинули близько 14 осіб.