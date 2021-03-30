Ведущей из РФ, которая упала и сломала руку после слов о Голодоморе, сделали операцию (видео)

Рентген показал, что у женщины сложный перелом со смещением и осколками. Ей уже вставили пластину.

Ведущая программы "Время покажет" на российском "Первом канале" Екатерина Стриженова, которая 29 марта упала во время съемок очередного эпизода программы и сломала руку, была прооперирована московскими врачами. Об этом сама она во вторник, 30 марта, рассказала у себя в Instagram.

По словам ведущей, она уже отошла от наркоза.

"Вчера со мной случилась такая катавасия. Ударилась сильно. И попой, и головой. Но основной удар пришелся на руку. И она сильно распухла прямо на глазах", — рассказала ведущая.

По словам Стриженовой, от боли у нее закружилась голова.

Помогли ей после падения врачи "скорой", которые дежурили в Останкино. Оказав ей первую помощь, они рекомендовали обратиться к специалисту. Стриженова позвонила Елене Малышевой (российская врач-телеведущая, – Фокус), которая сказала ей ехать в Боткинскую больницу.

Уже в госпитале ведущая сделала рентген, который показал нестандартный перелом руки: "со смещением, с осколками".

"И врач сказал, что надо делать операцию. Ставить пластинку", — пояснила Стриженова.

По словам ведущей, ей уже сделали первую перевязку.

"Доктор сказал: на скрипке играть не буду, но на пианино – смогу", – сказала журналистка.

Напомним, накануне ведущая российского политического ток-шоу "Время покажет" на российском "Первом канале" Екатерина Стриженова во время съемок упала и сломала руку.

В этот момент гости программы обсуждали Голодомор 1932-1933 годов в Украине.

Теперь программу, вероятно, будет какое-то время вести другая ведущая.

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