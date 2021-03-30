Ведучій з РФ, яка впала і зламала руку після слів про Голодомор, зробили операцію (відео)

Рентген показав, що в жінки складний перелом зі зміщенням та уламками. Їй вже вставили пластину.

Ведуча програми "Час покаже" на російському "Першому каналі" Катерина Стриженова, яка 29 березня впала під час зйомок чергового епізоду програми і зламала руку, була прооперована московськими лікарями. Про це сама вона у вівторок, 30 березня, розповіла у себе в Instagram.

За словами ведучої, вона вже відійшла від наркозу.

"Вчора зі мною трапилася така катавасія. Вдарилася сильно. І попою, і головою. Але основний удар припав на руку. І вона сильно розпухла прямо на очах", — розповіла ведуча.

За словами Стриженової, від болю у неї запаморочилося в голові.

Допомогли їй після падіння лікарі "швидкої", які чергували в Останкіно. Надавши їй першу допомогу, вони рекомендували звернутися до фахівця. Стриженова зателефонувала Олені Малишевій (російська лікарка-телеведуча, — Фокус), яка сказала їй їхати до Боткінської лікарні.

Уже в госпіталі ведуча зробила рентген, який показав нестандартний перелом руки: "зі зміщенням, з уламками".

"І лікар сказав, що треба робити операцію. Ставити пластинку", — пояснила Стриженова.

За словами ведучої, їй уже зробили першу перев'язку.

"Лікар сказав: на скрипці грати не буду, але на піаніно — зможу", — сказала журналістка.

Нагадаємо, напередодні ведуча російського політичного ток-шоу "Час покаже" на російському "Першому каналі" Катерина Стриженова під час зйомок впала і зламала руку.

У цей момент гості програми обговорювали Голодомор 1932-1933 років в Україні.

Тепер програму, ймовірно, якийсь час вестиме інша ведуча.

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