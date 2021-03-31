Российские хакеры подозреваются в хищении тысяч электронных писем Госдепа, – Politico

Вмешательство россиян в работу компьютерных сетей правительства США может быть еще масштабнее, чем считалось до сих пор.

Российские хакеры в прошлом году взломали сервис Госдепартамента и похитили тысячи официальных электронных писем чиновников. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Конгрессе США.

По информации издания, хакеры получили доступ к электронной почте Бюро по делам Европы и Евразии и Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана.

По словам одного из должностных лиц, пока нет подтвержденной информации, что доступ был осуществлен к секретной сети.

Также пока неясно, была ли кража электронных писем Госдепа частью шпионской кампании SolarWinds (мировой лидер в области мониторинга, анализа и управления сервисами и приложениями), в ходе которой российские хакеры проникли в сети федерального и частного секторов.

Представитель Госдепартамента, отвечая на вопросы о взломе, заявил, что в ведомстве серьезно относится к защите своей информации, и постоянно принимают соответствующие меры.

"По соображениям безопасности мы не можем в данный момент обсуждать природу или масштабы каких-либо предполагаемых инцидентов в области кибербезопасности", – сказал он.

"Несколько федеральных агентств были взломаны в прошлом году. В рамках обзора SolarWinds, мы обнаружили значительные пробелы в системе защиты кибербезопасности в федеральных агентствах", – сказала заместитель советника по нацбезопасности Энн Нойбергер

По ее словам, сейчас проводится работа над модернизацией существующих систем.

Издание отмечает, что кража электронных писем Госдепа указывает на то, что российские хакеры могли получить доступ к гораздо большему количеству материалов правительства США, чем было ранее известно.

В посольстве России отказались комментировать инцидент.

Администрация Байдена, тем временем, все еще взвешивает, как отреагировать на кампанию SolarWinds и сосредотачивается на устранении пробелов в технологиях по кибербезопасности.

"Мы хотим сделать федеральное правительство лидером, а не отстающим в области кибербезопасности. И мы знаем, что нам нужно иметь возможность защищаться от врагов, которые подрывают дипломатические, правоохранительные и медицинские усилия нашей страны", – сказал репортерам правительственный чиновник в начале этого месяца.

Напомним, 14 декабря 2020 года стало известно о масштабной кибератаке на правительственные сайты США. Позднее в США заявили, что за взломом могут стоять люди "российского происхождения".

Глава Microsoft Брэд Смит сообщил, что у компании есть свидетельства причастности России к кибератаке на американские системы в декабре 2020 года. Он сказал, что правительству США, вероятно, потребуется время, чтобы официально прийти к такому же выводу.