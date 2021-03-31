Російські хакери підозрюються в розкраданні тисяч електронних листів Держдепу, — Politico

Втручання росіян у роботу комп'ютерних мереж уряду США може бути ще масштабнішим, ніж вважалося раніше.

Російські хакери в минулому році зламали сервіс Держдепартаменту і викрали тисячі офіційних електронних листів чиновників. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела в Конгресі США.

За інформацією видання, хакери отримали доступ до електронної пошти Бюро у справах Європи і Євразії і Бюро у справах Східної Азії і Тихого океану.

За словами однієї з посадових осіб, поки немає підтвердженої інформації, що доступ був здійснений до секретної мережі.

Також поки незрозуміло, чи була крадіжка електронних листів Держдепу частиною шпигунської кампанії SolarWinds (світовий лідер в галузі моніторингу, аналізу та управління сервісами та додатками), у ході якої російські хакери проникли в мережі федерального і приватного секторів.

Представник Держдепартаменту, відповідаючи на запитання про злом, заявив, що у відомстві серйозно ставляться до захисту своєї інформації, і постійно вживають відповідних заходів.

"З міркувань безпеки ми не можемо наразі обговорювати природу або масштаби будь-яких передбачуваних інцидентів в галузі кібербезпеки", — сказав він.

"Кілька федеральних агентств були зламані в минулому році. У рамках огляду SolarWinds, ми виявили значні прогалини в системі захисту кібербезпеки у федеральних агентствах", — сказала заступниця радника з нацбезпеки Енн Нойбергер

За її словами, наразі проводиться робота над модернізацією існуючих систем.

Видання зазначає, що крадіжка електронних листів Держдепу вказує на те, що російські хакери могли отримати доступ до набагато більшої кількості матеріалів уряду США, ніж було раніше відомо.

У посольстві Росії відмовилися коментувати інцидент.

Адміністрація Байдена тим часом усе ще зважує, як відреагувати на кампанію SolarWinds і зосереджується на усуненні прогалин у технологіях з кібербезпеки.

"Ми хочемо зробити федеральний уряд лідером, а не відсталим у галузі кібербезпеки. І ми знаємо, що нам потрібно мати можливість захищатися від ворогів, які підривають дипломатичні, правоохоронні та медичні зусилля нашої країни", — сказав репортерам урядовець на початку цього місяця.

Нагадаємо, що 14 грудня 2020 року стало відомо про масштабну кібератаку на урядові сайти США. Пізніше в США заявили, що за зломом можуть стояти люди "російського походження".

Голова Microsoft Бред Сміт повідомив, що в компанії є свідчення причетності Росії до кібератаки на американські системи в грудні 2020 року. Він сказав, що уряду США, ймовірно, буде потрібен час, щоб офіційно дійти такого ж висновку.