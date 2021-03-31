США возобновили санкции против девяти предприятий Беларуси

Причиной такого решения, уверяют в Госдепе, является ситуация с правами человека, которая ухудшилась "до низшей точки" в истории независимой страны.

США возобновляют санкции против девяти белорусских предприятий, сообщил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс, передает ТАСС.

Речь идет о компаниях "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и ее американского филиала, "Белшина", "Гродно азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк стекловолокно".

Предприятия США не смогут вступать в любые отношения с белорусскими компаниями, а имущество и счета на территории Штатов заморозят.

Изначально эти санкции были введены в 2006 году, но в 2015 году их приостановили и решение ежегодно продлевалось.

"И мы призываем белорусские власти сделать шаги, позволяющие нам обеспечить именно это. Конкретно путем освобождения всех политических заключенных", — сказал Прайс, добавив, что ситуация области прав человека в Беларуси "ухудшилась до, возможно, низшей точки" в истории независимой страны.

Напомним, в Беларуси анонсировали возобновление массовых уличных протестов. В частности, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская объявила подготовку ко Дню Воли.

В конце января представители белорусской оппозиции во время встречи обсудили так называемый план победы-2021. Оппозиционеры заявили, что раскрывать все детали плана они будут "по ходу развития событий", а пока мобилизуют силы для помощи людям, которые пострадали от репрессий, для наращивания протестной активности, а также для экономического и политического давления на режим.