США відновили санкції проти дев'яти підприємств Білорусі

Причиною такого рішення Сполучені Штати називають те, що ситуація з правами людини погіршилася "до найнижчої точки" в історії незалежності країни.

США відновлюють санкції проти дев'яти білоруських підприємств, повідомив прессекретар Держдепу США Нед Прайс, передає ТАСС.

Йдеться про компанії "Білоруський нафтовий торговий дім", "Білнафтохім" і її американську філію, "Білшина", "Гродно азот", "Гродно хімволокно", "Лакофарба", "Нафтан" і "Полоцьк скловолокно".

Підприємства США не зможуть вступати в будь-які відносини з білоруськими компаніями, а майно і рахунки на території Штатів заморозять.

Спочатку ці санкції були введені у 2006 році, але у 2015 році їх призупинили і рішення щорічно продовжувалося.

"І ми закликаємо білоруську владу зробити кроки, що дозволяють нам забезпечити саме це. Саме шляхом звільнення всіх політичних ув'язнених", — сказав Прайс, додавши, що ситуація галузі прав людини в Білорусі "погіршилася до, можливо, найнижчої точки" в історії незалежної країни.

Нагадаємо, що в Білорусі анонсували відновлення масових вуличних протестів. Зокрема, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська оголосила підготовку до Дня Волі.

У кінці січня представники білоруської опозиції під час зустрічі обговорили так званий план перемоги-2021. Опозиціонери заявили, що розкривати всі деталі плану вони будуть "за ходом розвитку подій", а поки мобілізують сили для допомоги людям, які постраждали від репресій, для нарощування протестної активності, а також для економічного і політичного тиску на режим.