Премьер-министр Грузии обвинил Саакашвили в организации нападения на гостиницу с Владимиром Познером

По мнению Гарибашвили, сторонники экс-президента своими радикальными действиями могут помешать открытию государства для туристов.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил экс-президента Михаила Саакашвили в неправомерных действиях его сторонников, которые вышли на акцию протеста против Владимира Познера. Об этом сообщает РБК.

По мнению грузинских властей, партию, которую возглавляет Саакашвили, ставит своей целью деструкцию и нанесению вреда международному имиджу Грузии.

"На этот раз они сделали это на том фоне, когда наша страна частично открывается для туристов, что очень важно для возрождения туристической отрасли и экономики в целом", — заявил премьер-министр.

По мнению Гарибашвили, Владимир Познер не нарушал грузинского законодательства в области оккупации, не нарушал карантинных правил, а на руках у него были отрицательные результаты на ПЦР-тесты. Поэтому действия "Единого национального движения" были "деградированными и радикальным", с ними, по мнению премьера, невозможно вести цивилизованный диалог.

Напомним, в Грузии забросали яйцами отель, в котором остановился Познер, за его слова об Абхазии. По мнению журналиста, Абхазия не вернется в состав Грузии из-за отношений между грузинами и абхазцами. Российский журналист прибыл в страну, чтобы отметить свой день рождения. Ресторан, в котором проходило празднество, отключили от электросети и оштрафовали на 3 тыс. долларов за нарушение комендантского часа.

Сейчас разозливший грузин Владимир Познер покинул Тбилиси.

Отметим, что в 2019 году Владимира Познера внесли в базу сайта "Миротворец" за поддержку аннексии Крыма и нарушение территориальной целостности Украины.