Прем'єр-міністр Грузії звинуватив Саакашвілі в організації нападу на готель з Володимиром Познером

На думку Гарібашвілі, прихильники екс-президента своїми радикальними діями можуть перешкодити відкриттю держави для туристів.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив екс-президента Михеіла Саакашвілі у неправомірних діях його прихильників, які вийшли на акцію протесту проти Володимира Познера. Про це повідомляє РБК.

На думку грузинської влади, партію, яку очолює Саакашвілі, ставить собі за мету деструкцію і нанесення шкоди міжнародному іміджу Грузії.

"Цього разу вони зробили це на тому тлі, коли наша країна частково відкривається для туристів, що дуже важливо для відродження туристичної галузі та економіки загалом", — заявив прем'єр-міністр.

На думку Гарібашвілі, Володимир Познер не порушував грузинського законодавства у сфері окупації, не порушував карантинних правил, а на руках у нього були негативні результати на ПЛР-тести. Тому дії "Єдиного національного руху" були "деградованими і радикальними", з ними, на думку прем'єра, неможливо вести цивілізований діалог.

Нагадаємо, в Грузії закидали яйцями готель, у якому зупинився Познер, за його слова про Абхазію. На думку журналіста, Абхазія не повернеться до складу Грузії через стосунки між грузинами та абхазами. Російський журналіст прибув в країну, щоб відзначити свій день народження. Ресторан, в якому відбувалося свято, відключили від електромережі і оштрафували на 3 тис. доларів за порушення комендантської години.

Зараз, розлютивши грузин, Володимир Познер покинув Тбілісі.

Зазначимо, що у 2019 році Володимира Познера внесли в базу сайту "Миротворець" за підтримку анексії Криму та порушення територіальної цілісності України.