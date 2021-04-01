Янукович дал пощечину и плюнул в лицо пропагандисту Соловьеву из-за слов о "ничтожестве", - СМИ

По словам очевидца потасовки, инцидент якобы произошел во время застолья в одном из закрытых заведений Рублевки.

1 апреля 2021 года издание "Гордон" со ссылкой на свой источник сообщило о том, что беглый президент Украины Виктор Янукович якобы дал пощечину и плюнул в лицо российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. По словам информатора, инцидент произошел в конце прошлой недели в одном из закрытых ресторанов на Рублевке.

"Янукович и Соловьев отдыхали в разных компаниях. Когда все очень прилично выпили, Янукович встал, подошел к столу, где сидел Соловьев, и начал громко выяснять отношения", — цитирует издание слова собеседника.

Источник рассказал, что после этого их разняли находившиеся рядом люди.

По словам источника издания, который якобы был свидетелем этого инцидента, поводом для потасовки стала обида Януковича из-за того, что Соловьев в ноябре 2018 года заявил в эфире телеканала "Россия 1", что "Янукович — не президент, а ничтожество".

[ + – ] Соловьев: "Янукович не президент, а ничтожество"

Напомним, спустя семь лет после бегства из страны Янукович обратился к украинцам с обращением, в котором заявил, что в принятом незадолго до того ВРУ постановлении касательно трагических событий зимой 2014 года формулировка "ключевой момент строительства украинского государства и выразитель национальной идеи свободы" в отношении событий Майдана якобы "является издевательской".

До этого Рада возложила на Януковича вину за события на Майдане, аннексию Крыма и войну на Донбассе. В постановлении, который был принят парламентом, говорится, что Виктор Янукович действовал вопреки национальным интересам Украины и его в этом поддерживала РФ.