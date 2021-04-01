Янукович дав ляпаса і плюнув в обличчя пропагандиста Соловйова через слова про "нікчему", — ЗМІ

За словами очевидця бійки, інцидент нібито стався під час застілля в одному із закритих закладів Рубльовки.

1 квітня 2021 року видання "Гордон" із посиланням на своє джерело повідомило про те, що втікач-президент України Віктор Янукович нібито дав ляпаса та плюнув в обличчя російського пропагандиста Володимира Соловйова. За словами інформатора, інцидент стався наприкінці минулого тижня в одному із закритих ресторанів на Рубльовці.

"Янукович і Соловйов відпочивали в різних компаніях. Коли всі дуже пристойно випили, Янукович встав, підійшов до столу, де сидів Соловйов, і почав голосно з'ясовувати стосунки", — цитує видання слова співрозмовника.

Джерело розповіло, що після цього їх розборонили люди, які знаходилися поруч.

За словами джерела видання, який нібито був свідком цього інциденту, приводом для бійки стала образа Януковича через те, що Соловйов у листопаді 2018 року заявив в ефірі телеканалу "Росія 1", що "Янукович — не президент, а нікчема".

[ + – ] Соловйов: "Янукович не президент, а нікчема"

Нагадаємо, через сім років після втечі з країни Янукович звернувся до українців зі зверненням, в якому заявив, що в ухваленій незадовго до того ВРУ постанові щодо трагічних подій взимку 2014 року формулювання "ключовий момент будівництва української держави і виразник національної ідеї свободи" щодо подій Майдану нібито "є знущальним".

До цього Рада поклала на Януковича провину за події на Майдані, анексію Криму та війну на Донбасі. У постанові, яка була ухвалена парламентом, кажуть, що Віктор Янукович діяв всупереч національним інтересам України і його в цьому підтримувала РФ.