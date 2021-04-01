Темпы вакцинации в Европе неприемлемо медленные, - ВОЗ

На данный момент, утверждают в ведомстве, не более 10% населения европейского региона получили прививку.

Всемирная организация здравоохранения раскритиковала развертывание вакцины против коронавируса в Европе как "неприемлемо медленное". Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

"Вакцины — наш лучший способ выбраться из этой пандемии… Однако внедрение этих вакцин происходит неприемлемо медленно и продлевает пандемию в более широком европейском регионе", — сказал директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге.

Он заявил, что в Европе необходимо ускорить процесс вакцинации, увеличив производство и использовать все имеющиеся на складе флаконы вакцин.

Клюге считает, что, пока охват вакцинацией остается низким, странам ЕС придется ввести карантин и другие меры, чтобы компенсировать задержки в иммунизации. Он также предупредил, что развертывание вакцины, несмотря на ее медленную скорость, может "создать ложное чувство безопасности как у властей, так и у общественности".

К настоящему моменту, по данным ВОЗ, только 10% населения европейского региона получили первую дозу вакцины, а 4% — обе. При этом, говорят в ведомстве, данные национальной службы здравоохранения Англии показали, что распределение вакцин среди лиц старше 70 лет, начавшееся в декабре 2020 года, спасло свыше 6 тысяч жизней.

Напомним, издание Bloomberg подсчитало, что если темпы вакцинации не изменятся, то для вакцинации хотя бы 75% населения Украины понадобится не менее 10 лет. 30 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что до конца 2021 года они планируют привить от коронавируса не менее 60% населения страны.