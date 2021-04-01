Темпи вакцинації в Європі "неприйнятно повільні", — ВООЗ

Не більше 10% населення європейського регіону, за даними відомства, отримали щеплення.

Всесвітня організація охорони здоров'я розкритикувала розгортання вакцини проти коронавірусу в Європі як "неприйнятно повільне". Про це повідомляє прес-служба ВООЗ.

"Вакцини — наш найкращий спосіб вибратися з цієї пандемії... Однак впровадження цих вакцин відбувається неприйнятно повільно та продовжує пандемію в ширшому європейському регіоні", — сказав директор ВООЗ в Європі Ганс Клюге.

Він заявив, що в Європі необхідно прискорити процес вакцинації, збільшивши виробництво та використовувати всі наявні на складі флакони вакцин.

Клюге вважає, що, поки охоплення вакцинацією залишається низьким, країнам ЄС доведеться ввести карантин та інші заходи, щоб компенсувати затримки в імунізації. Він також попередив, що розгортання вакцини, незважаючи на її повільну швидкість, може "створити помилкове відчуття безпеки як у влади, так і в громадськості".

До теперішнього моменту, за даними ВООЗ, лише 10% населення європейського регіону отримали першу дозу вакцини, а 4% — обидві. При цьому, кажуть у відомстві, дані національної служби охорони здоров'я Англії показали, що розподіл вакцин серед осіб старше 70 років, що почався в грудні 2020 року, врятував понад 6 тисяч життів.

Нагадаємо, видання Bloomberg підрахувало, що якщо темпи вакцинації не зміняться, то для вакцинації хоча б 75% населення України знадобиться не менше 10 років. 30 березня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, що до кінця 2021 року ці фірми планують прищепити від коронавірусу не менше 60% населення країни.