Медиков в Италии обязали вакцинироваться от COVID-19

Тех работников, кто откажется сделать прививку, ждет отстранение от работы до конца года без сохранения зарплаты.

Все медицинские работники, включая фармацевтов, в Италии должны сделать прививки от коронавируса. Те, кто откажется, могут быть отстранены (без оплаты) от работы до конца года. Такое решение приняло правительство страны 31 марта, сообщило агентство Reuters.

На этот шаг власти вынуждены были пойти потому, что в стране ширится антипрививочное движение, а эпидемическая ситуация быстро ухудшается.

Правительство также ввело правовую защиту для тех, кто делает прививки. Этого потребовали врачи и медсестры после того, как медики были привлечены к уголовной ответственности за непредумышленное убийство после смерти вакцинированного мужчины на Сицилии.

В Италии кампания вакцины была затруднена из-за задержек с поставками, которые коснулись и других стран Европейского Союза. Сейчас власти обещают обеспечить в апреле 500 тысяч ежедневных прививок (сейчас – по 230 тысяч в день).

С конца декабря в стране введено около 10 млн доз, около 3,1 млн человек из 60-миллионного населения Италии получили рекомендованные две дозы.

В Италии регионы по уровню эпидемической опасности разделяются на четыре зоны: белую, желтую, оранжевую и красную.

Правительство решило, что до 30 апреля в стране будут только красная и оранжевая зоны, что даст время для того, чтобы вакцины подействовали. Это означает, что рестораны, бары и тренажерные залы останутся закрытыми, а поездки по регионам будут запрещены.

Однако под давлением партнеров по коалиции правительство сообщило, что можно будет ослабить некоторые ограничения в тех районах, где высокий уровень вакцинации и низкий уровень инфицирования.

Напомним, в медучреждениях Израиля начали закрывать отделения для пациентов с коронавирусом. Поводом для этого стало значительное уменьшение людей, которым необходима госпитализация. Так, в течение 30 марта в государственную больницу "Рамбам" (Хайфа) не поступило ни одного нового пациента с коронавирусом или подозрением на него. При этом еще месяц назад приходилось госпитализировать по 15 человек в сутки. Не было новых пациентов и в больницах "Ассута" (Ашдод), "Меир" (Кфар-Саба). Еще в две больницы госпитализировали по одному пациенту с подозрением на коронавирус, хотя в разгар пандемии туда поступало по 20-30 человек в сутки.

Согласно данным официального сайта Минздрава Израиля, по состоянию на 31 марта в стране первую прививку вакцины от коронавируса получили 56,4% населения страны, а вторую — 51,46%. Население Израиля — около 9 млн человек.

Чтобы стимулировать людей делать прививки, в январе власти страны приняли решение ввести в стране "зеленые паспорта" для тех, кто сделал прививки или уже выздоровел. С этим документом можно посещать места, которые закрыты для остальных: спортивные залы, бассейны, рестораны и кафе, театры и кинотеатры, выставки.