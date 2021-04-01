Медиків в Італії зобов'язали вакцинуватися від COVID-19

Тих працівників, хто відмовиться зробити щеплення, чекає відсторонення від роботи до кінця року без збереження зарплати.

Всі медичні працівники, враховуючи фармацевтів, в Італії повинні зробити щеплення від коронавірусу. Ті, хто відмовиться, можуть бути відсторонені (без оплати) від роботи до кінця року. Таке рішення ухвалив уряд країни 31 березня, повідомило агентство Reuters.

На цей крок влада змушена була піти тому, що в країні шириться проти щеплень рух, а епідемічна ситуація швидко погіршується.

Уряд також запровадив правовий захист для тих, хто робить щеплення. Цього вимагали лікарі й медсестри після того, як медики були притягнуті до кримінальної відповідальності за ненавмисне вбивство після смерті вакцинованого чоловіка на Сицилії.

В Італії кампанія вакцини була утруднена через затримки з поставками, які торкнулися й інших країн Європейського Союзу. Зараз влада обіцяє забезпечити в квітні 500 тисяч щоденних щеплень (зараз — по 230 тисяч на день).

З кінця грудня в країні введено майже 10 млн доз, приблизно 3,1 млн осіб із 60-мільйонного населення Італії отримали рекомендовані дві дози.

В Італії регіони за рівнем епідемічної небезпеки поділяються на чотири зони: білу, жовту, помаранчеву та червону.

Уряд вирішив, що до 30 квітня в країні будуть тільки червона і помаранчева зони, що дасть час для того, щоб вакцини подіяли. Це означає, що ресторани, бари і тренажерні зали залишаться закритими, а поїздки по регіонах будуть заборонені.

Однак під тиском партнерів у коаліції уряд повідомив, що можна буде послабити деякі обмеження в тих районах, де високий рівень вакцинації та низький рівень інфікування.

Нагадаємо, в медустановах Ізраїлю почали закривати відділення для пацієнтів із коронавірусом. Приводом для цього стало значне зменшення людей, яким необхідна госпіталізація. Так, протягом 30 березня в державну лікарню "Рамбам" (Хайфа) не надійшло жодного нового пацієнта з коронавірусом або підозрою на нього. При цьому ще місяць тому доводилося госпіталізувати по 15 осіб на добу. Не було нових пацієнтів і в лікарнях "Ассута" (Ашдод), "Меїр" (Кфар-Саба). Ще в дві лікарні госпіталізували по одному пацієнту з підозрою на коронавірус, хоча в розпал пандемії туди надходило по 20-30 осіб на добу.

Згідно з даними офіційного сайту МОЗ Ізраїлю, станом на 31 березня в країні перше щеплення вакцини від коронавірусу отримали 56,4% населення країни, а друге — 51,46%. Населення Ізраїлю — приблизно 9 млн осіб.

Щоб стимулювати людей робити щеплення, у січні влада країни ухвалила рішення ввести в країні "зелені паспорти" для тих, хто зробив щеплення або вже видужав. З цим документом можна відвідувати місця, які закриті для інших: спортивні зали, басейни, ресторани і кафе, театри і кінотеатри, виставки.