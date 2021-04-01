Известный блогер Эдвард Бил задержан после массового ДТП в центре Москвы (фото, видео)

По предварительным данным, мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями на Садовом кольце. Водитель одного из них в реанимации.

В четверг, 1 апреля, на Смоленской площади в центре Москвы столкнулись пять автомобилей, поскольку один из них – Audi RS6 синего цвета – выехал на встречную полосу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, за рулем выехавшей на встречку машины находился блогер Эдвард Бил.

В результате аварии серьезно пострадала водитель черного Volkswagen. Женщина оказалась заблокирована в машине, спасатели около часа вызволяли ее из салона. В тяжелом состоянии она была доставлена в реанимацию.

Как сообщает 360tv со ссылкой на мужа пострадавшей, состояние женщины крайне тяжелое.

[ + – ] Автомобиль Volkswagen, водитель которого больше всего пострадала в аварии Фото: Национальная служба новостей

"Очень плохо, пока очень плохо. Судя по тому, какой был удар… Я только приехал из больницы. Ей уже сделали две операции, там их будет несколько. У нее множество травм", – заявил супруг.

По имеющейся информации, пострадавшая является консультантом Государственной Думы РФ Мария Артемова.

Алкоголя в крови блогера, находившегося за рулем, обнаружено не было. Однако, как сообщили источники агентства в правоохранительных органах, в машине нашли пневматическое ружье.

Прокурор Москвы уже взял на личный контроль расследование ДТП.

Самого блогера задержали, ему уже вручили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание на срок до двух лет лишения свободы.

Эдвард Бил является известным блогером, который прославился благодаря скандальным розыгрышам и провокационным роликам в YouTube. В частности, он записывал пранки с водителями, пешеходами и сотрудниками ДПС. Сейчас у блогера более 4 миллионов подписчиков.

Напомним, 8 июня 2020 года около 23:00 в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел актер, 53-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров, умер в больнице. В начале сентября Ефремов признал вину в смертельном ДТП.

8 сентября в суде Ефремова признали виновным и приговорили к 8 годам лишения свободы. Он заявил, что не согласен с приговором суда и хочет его пересмотра.