Відомий блогер Едвард Біл затриманий після масового ДТП в центрі Москви (фото, відео)

За попередніми даними, чоловік виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з чотирма автомобілями на Садовому кільці. Водій одного з них у реанімації.

У четвер, 1 квітня, на Смоленській площі в центрі Москви зіткнулися пʼять автомобілів, оскільки один із них — Audi RS6 синього кольору — виїхав на зустрічну смугу. Як повідомляє ТАСС із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах, за кермом машини, яка виїхала на зустрічну, знаходився блогер Едвард Біл.

Унаслідок аварії серйозно постраждала водійка чорного Volkswagen. Жінка виявилася заблокована в машині, рятувальники майже годину визволяли її із салону. У важкому стані вона була доставлена в реанімацію.

Як повідомляє 360tv з посиланням на чоловіка постраждалої, стан жінки вкрай важкий.

[ + – ] Автомобіль Volkswagen, водійка якого найбільше постраждала в аварії Фото: Национальная служба новостей

"Дуже погано, поки дуже погано. Судячи з того, який був удар… Я щойно приїхав із лікарні. Їй вже зробили дві операції, там їх буде кілька. У неї безліч травм", — заявив чоловік.

За наявною інформацією, постраждала є консультанткою Державної Думи РФ Марія Артемова.

Алкоголю в крові блогера, який перебував за кермом, виявлено не було. Однак, як повідомили джерела агентства в правоохоронних органах, у машині знайшли пневматичну рушницю.

Прокурор Москви вже взяв на особистий контроль розслідування ДТП.

Власне блогера затримали, йому вже вручили підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 264 КК РФ ("Порушення правил дорожнього руху й експлуатації транспортних засобів"). Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Санкції цієї статті передбачають максимальне покарання терміном до двох років позбавлення волі.

Едвард Біл є відомим блогером, який прославився завдяки скандальним розіграшам і провокаційним роликам в YouTube. Зокрема, він записував пранк із водіями, пішоходами і співробітниками ДПС. Зараз у блогера більше 4 мільйонів підписників.

Нагадаємо, 8 червня 2020 року приблизно о 23:00 в центрі Москви російський актор Михайло Єфремов у стані сильного алкогольного спʼяніння влаштував ДТП. Водій фургона, в який влетів актор, 53-річний співробітник служби доставки Сергій Захаров, помер у лікарні. На початку вересня Єфремов визнав провину в смертельному ДТП.

8 вересня в суді Єфремова визнали винним і засудили до 8 років позбавлення волі. Він заявив, що не згодний з вироком суду і хоче його перегляду.