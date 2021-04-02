Российские ударные вертолеты замечены на границе с Украиной (видео)

Группу российских боевых вертолетов, среди которых видны ударные Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной охотник", сняли на видео на границе с Украиной.

Российский телеграмм канал "Военный обозреватель", предположительно аффилированный с российскими силовыми структурами, опубликовал сегодня утром видео полета группы ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной охотник" на границе с Украиной.

Ка-52 и Ми-28 — российские ударные вертолеты, причем Ка-52 разработан уже в постсоветскую эпоху, в 90е годы, а принят на вооружение в 2011 году. Считается новейшим вертолетом. Оба вертолета имеют скорость в 300 км/ч, потолок в более 5000 метров и разнообразное вооружение, от крупнокалиберных пушек, до ракет, как управляемых, так и неуправляемых для ударов по наземным целям. Могут нести и ракеты класса "воздух-воздух".

На вооружении РФ состоит более сотни вертолетов каждой модели. Широко применяются с 2015 года в войне в Сирии.

Напомним, что что Россия перебросила еще 4 тысячи солдат к границам Украины, а ее военная техника была замечена в ходе переброске через крымский мост.