Російські ударні вертольоти помічені на кордоні з Україною (відео)

Групу російських бойових вертольотів, серед яких видно ударні Ка-52 "Алігатор" і Мі-28 "Нічний мисливець", зняли на відео на кордоні з Україною.

Російський телеграм канал "Військовий оглядач", імовірно афілійований з російськими силовими структурами, опублікував сьогодні вранці відео польоту групи ударних вертольотів Ка-52 "Алігатор" і Мі-28 "Нічний мисливець" на кордоні з Україною.

Ка-52 і Мі-28 — російські ударні вертольоти, при чому Ка-52 розроблений вже у пострадянську епоху, у 90-і роки, а прийнятий на озброєння у 2011 році. Вважається новітнім вертольотом. Обидва вертольоти мають швидкість 300 км/год, стеля у понад 5000 метрів і різноманітне озброєння, від великокаліберних гармат, до ракет, як керованих, так і некерованих для ударів по наземних цілях. Можуть нести і ракети класу "повітря-повітря".

На озброєнні РФ знаходиться більше сотні вертольотів кожної моделі. Широко застосовуються з 2015 року у війні в Сирії.

Нагадаємо, що що Росія перекинула ще 4 тисячі солдатів до кордонів України, а її військову техніку помітили у процесі перекидання через кримський міст.