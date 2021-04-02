Очередь судов возле Суэцкого канала исчезнет к утру 3 апреля, – администрация

За время блокировки канала у его входа собралось 422 судна. Во избежание повторной ситуации, теперь его хотят расширить.

За время блокировки Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом Ever Given, которая продолжалась шесть дней, у входов в канал на якорь встали 422 судна. Последние из них должны войти в канал в пятницу, 2 апреля, вечером, или в субботу утром. Об этом сказал глава Администрации канала, генерал-лейтенант Усама Рабиа, сообщило издание Shorouk News

ЧП с Ever Given он назвал "уроком по выходу из кризиса в чрезвычайных ситуациях".

Чтобы снизить в будущем вероятность блокировки канала крупногабаритными судами, он может быть расширен. "При этом необходимости в углублении канала нет", – уточнил Рабиа. Он не сказал, когда может быть принято соответствующее решение.

В настоящее время глубина канала составляет 24 метра.

Напомним, Администрация Суэцкого канала заявила, что контейнеровоз Ever Given, который был снят с мели и отбуксирован в Большое Горькое озеро, через которое проходит канал, не сможет покинуть свое место пребывания, пока не закончится расследование. Оно будет включать изучение мореходных качеств корабля и действий его капитана, чтобы определить причины, по которым судно село на мель. Водолазы уже проверяют корпус корабля.

Утром 23 марта контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров застрял по диагонали на южном участке канала, остановив движение на кратчайшем судоходном маршруте между Европой и Азией. Причиной аварии был назван сильный ветер, который развернул судно.