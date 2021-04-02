Черга судів біля Суецького каналу зникне до ранку 3 квітня, — Адміністрація каналу

Через застряглий в каналі контейнеровоз Ever Given з обох кінців каналу в черзі скупчилися 422 судна.

За час блокування Суецького каналу, яке тривало шість днів, контейнеровозом Ever Given, що сів на мілину, біля входів у канал на якір встали 422 судна. Останні з них повинні увійти в канал у пʼятницю, 2 квітня, ввечері, або в суботу вранці. Про це сказав глава Адміністрації каналу, генерал-лейтенант Усама Рабіа, повідомило видання Shorouk News

НП з Ever Given він назвав "уроком щодо виходу з кризи в надзвичайних ситуаціях".

Щоб знизити в майбутньому ймовірність блокування каналу великогабаритними судами, він може бути розширений. "При цьому необхідності в поглибленні каналу немає", — уточнив Рабіа. Він не сказав, коли може бути ухвалене відповідне рішення.

Наразі глибина каналу складає 24 метри.

Нагадаємо, Адміністрація Суецького каналу заявила, що контейнеровоз Ever Given, який був знятий з мілини і відбуксирований у Велике Гірке озеро, через яке проходить канал, не зможе покинути своє місце перебування, поки не закінчиться розслідування. Воно враховуватиме вивчення морехідних якостей корабля і дій його капітана, щоб визначити причини, через які судно сіло на мілину. Водолази вже перевіряють корпус корабля.

Вранці 23 березня контейнеровоз Ever Given довжиною 400 метрів застряг по діагоналі на південній ділянці каналу, зупинивши рух на найкоротшому судноплавному маршруті між Європою та Азією. Причиною аварії був названий сильний вітер, який поставив судно.