В Китае человек впервые в истории заразился птичьим гриппом H10N3
По словам медиков, зараженным оказался 41-летний житель города Чжэньцзян, которого госпитализировали с высокой температурой.
Власти Китая зафиксировали первый в истории случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление Национальной комиссии здравоохранения Поднебесной (NHC).
По данным медиков, 41-летнего жителя города Чжэньцзян с жаром и недомоганием госпитализировали в больницу 28 апреля.
Через месяц, 28 мая, ему поставили диагноз — в организме выявлен штамм птичьего гриппа H10N3. Но в Национальной комиссии здравоохранения Китая не раскрывают подробности. как именно 41-летний житель мог заразиться этим вирусом.
Медики также напоминают, что раньше в мире не было ни единого случая заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3, и специалисты были уверены, что сам вирус передается только между пернатыми.
"H10N3 — это низкопатогенный или относительно менее опасный штамм вируса у домашней птицы, и риск его распространения в больших масштабах был очень низким", — сказано в заявлении Нацкомиссии Поднебесной.
Врачи также отмечают, что зараженный 41-летний житель Чжэньцзян находился в стабильном состоянии и был готов к выписке из медицинского учреждения. Под контролем находились и близкие люди зараженного, но у них не выявили никаких симптомов.
"В Китае присутствует множество различных штаммов птичьего гриппа, и некоторые спорадически заражают людей, обычно тех, кто работает с домашней птицей", — подчеркнули журналисты Reuters и напомнили, что один из прошлых штаммов птичьего гриппа H7N9 убил около 300 человек в течение 2016-2017 годов.
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