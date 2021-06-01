В Китае человек впервые в истории заразился птичьим гриппом H10N3

По словам медиков, зараженным оказался 41-летний житель города Чжэньцзян, которого госпитализировали с высокой температурой.

Власти Китая зафиксировали первый в истории случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление Национальной комиссии здравоохранения Поднебесной (NHC).

По данным медиков, 41-летнего жителя города Чжэньцзян с жаром и недомоганием госпитализировали в больницу 28 апреля.

Через месяц, 28 мая, ему поставили диагноз — в организме выявлен штамм птичьего гриппа H10N3. Но в Национальной комиссии здравоохранения Китая не раскрывают подробности. как именно 41-летний житель мог заразиться этим вирусом.

Медики также напоминают, что раньше в мире не было ни единого случая заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3, и специалисты были уверены, что сам вирус передается только между пернатыми.

"H10N3 — это низкопатогенный или относительно менее опасный штамм вируса у домашней птицы, и риск его распространения в больших масштабах был очень низким", — сказано в заявлении Нацкомиссии Поднебесной.

Врачи также отмечают, что зараженный 41-летний житель Чжэньцзян находился в стабильном состоянии и был готов к выписке из медицинского учреждения. Под контролем находились и близкие люди зараженного, но у них не выявили никаких симптомов.

"В Китае присутствует множество различных штаммов птичьего гриппа, и некоторые спорадически заражают людей, обычно тех, кто работает с домашней птицей", — подчеркнули журналисты Reuters и напомнили, что один из прошлых штаммов птичьего гриппа H7N9 убил около 300 человек в течение 2016-2017 годов.

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